Инцидент произошел в 14:00 в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.
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Полиция вводила операцию "Сирена"
По данным СМИ, неизвестный мужчина в ходе конфликта взорвал гранату в микроавтобусе Mercedes-Benz.
Правоохранители сообщили подробности чрезвычайной ситуации. Там заявили, что все-таки задержали нарушителя.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину в военной форме.
Автостопник попросил подвезти его. По дороге он потребовал у водителя и его пассажира деньги. Затем мужчина достал гранату и выдернул чеку, после чего произошел взрыв. В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир микроавтобуса.
Злоумышленник с места происшествия скрылся. Однако его задержали в ходе специальной полицейской операции "Сирена".
Первые кадры с места взрыва / Фото Нацполиция
Мужчина бросил гранату в подругу из-за ревности
В Киеве местный житель бросил гранату в людей из-за ревности. Он приревновал свою знакомую, поэтому пытался убить ее вместе с товарищем. Полицейские задержали мужчину. Для розыска и задержания злоумышленника была проведена специальная полицейская операция.
Женщина и мужчина, в которых бросили взрывчатку, получили телесные повреждения – их госпитализировали. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение по факту покушения на умышленное убийство двух или более человек.
Гибель помощника Залужного: что известно
- 6 ноября вечером в Киевской области майор Геннадий Частяков в семейном кругу разбирал подарки, которые ему подарили на день рождения коллеги по работе. В одном из пакетов были боевые гранаты и бутылка виски. 13-летний сын майора взял в руки гранату и принялся крутить кольцо. Майор забрал взрывчатку у сына и, потянув за кольцо, спровоцировал взрыв.
- 39-летний помощник Залужного погиб на месте, а его сын получил тяжелые травмы лица.
- ГБР начало расследование. Основная версия следствия – несчастный случай.
- Кроме того, стало известно, что боевые гранаты Частякову подарил полковник Тимченко. По словам мужчины, тот предупредил именинника, что гранаты – боевые.
- 9 ноября Тимченко сообщили о подозрении за незаконное хранение и сбыт взрывчатки. Следствие установило, что разрешения на гранаты у полковника не было.
- Суд не смог избрать ему меру пресечения.