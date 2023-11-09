О гибели помощника Залужного Геннадия Частякова стало известно вечером 6 ноября. Мужчина разбирал дома подарки вместе с детьми, когда взорвалась граната.
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Как проходило судебное заседание
Оно было в Печерском суде Киева. Прокуратуры настаивали на домашнем аресте для офицера, подарившего Частякову гранаты. Согласно источникам, речь идет о полковнике Андрее Тимченко. Это офицер из аппарата Главнокомандующего ВСУ.
Впрочем, суд не избрал меру пресечения. Ходатайство о домашнем аресте не удовлетворили. Как сообщают корреспонденты "Суспильного", журналистам запретили снимать заседание.
Сам подозреваемый не объяснил, откуда у него гранаты. По словам адвоката, его подзащитный не будет ничего комментировать, пока идет следствие.
Статус подозреваемого для мужчины остается в силе. В суде "Суспильному" объяснили: если следователи объявят новое подозрение, тогда судьи снова смогут рассмотреть возможность избрания меры пресечения,
– сообщили журналисты.
Последние новости о гибели Геннадия Частякова
- В ГБР 9 ноября сообщили офицеру о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Там подчеркнули: своим подарком он совершил сбыт взрывных устройств.
- В подарке были ручные универсальные наступательно-защитные гранаты DM 51A2. Офицер хранил восемь таких гранат в кабинете. Шесть из них потом положил в подарочный деревянный ящик и подарил Частякову вместе с бутылкой крепкого алкоголя.
- В полиции сообщали, что боеприпасы отправят на экспертизу, а также изучат, каким образом они попали к коллеге Частякова. Первоначально дело расследуют как неосторожное обращение с боеприпасами, но могут переквалифицировать в соответствии с собранными доказательствами.
- ГБР рассматривает четыре версии трагического инцидента. Первая и основная – несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством. Остальные три: убийство по заказу спецслужб России, убийство на почве неприязненных отношений и попытка убийства спецслужбами России другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВСУ.