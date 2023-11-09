Інцидент трапився о 14:00 у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одещини.

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Поліція вводила операцію "Сирена"

За даними ЗМІ, невідомий чоловік у ході конфлікту кинув у мікроавтобус Mercedes-Benz гранату, яка вибухнула.

Правоохоронці повідомили подробиці надзвичайної ситуації. Там заявили, що таки затримали порушника.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі.

Автостопник попросив підвезти його. Втім, по дорозі він почав вимагати у водія та його пасажира гроші. Потім чоловік дістав гранату і висмикнув чеку, після чого стався вибух. Унаслідок події тілесних ушкоджень зазнав пасажир мікроавтобуса.

Зловмисник з місця події втік. Однак його затримали у ході спеціальної поліцейської операції "Сирена".