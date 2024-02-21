Так, журналист Виталий Глагола еще вечером, 20 февраля, распространил видеозапись, на которой несколько мужчин бьют одного.

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Что написали в СМИ

По его словам, на кадрах – местные ромы бьют представителя военкомата. Кроме того, журналист привел комментарий пресс-секретаря полиции Закарпатья Анны Дан.

Чиновница отметила, что заявлений в правоохранительный орган по поводу этой ситуации ни от кого не поступало, поэтому событие зарегистрировали самостоятельно.

Избиение военного в Мукачево: видео Виталий Глагола

Что сказали в полиции

На следующий день на официальном сайте Нацполиции в Закарпатской области появилось объяснение. В нем говорится, что сотрудники ведомства в интернете обнаружили видеозапись, на которой – драка мужчин. Несколько лиц наносят телесные повреждения человеку в военной форме.

Сейчас удалось установить, что инцидент произошел на одной из улиц Мукачево. Пострадавшим оказался военнослужащий. Также идентифицировали его обидчиков.

Предварительно конфликт возник на бытовом уровне и не связан со служебной деятельностью мужчины.

Следователи начали досудебное расследование по факту хулиганства.

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