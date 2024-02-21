Так, журналист Виталий Глагола еще вечером, 20 февраля, распространил видеозапись, на которой несколько мужчин бьют одного.
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Что написали в СМИ
По его словам, на кадрах – местные ромы бьют представителя военкомата. Кроме того, журналист привел комментарий пресс-секретаря полиции Закарпатья Анны Дан.
Чиновница отметила, что заявлений в правоохранительный орган по поводу этой ситуации ни от кого не поступало, поэтому событие зарегистрировали самостоятельно.
Избиение военного в Мукачево: видео Виталий Глагола
Что сказали в полиции
На следующий день на официальном сайте Нацполиции в Закарпатской области появилось объяснение. В нем говорится, что сотрудники ведомства в интернете обнаружили видеозапись, на которой – драка мужчин. Несколько лиц наносят телесные повреждения человеку в военной форме.
Сейчас удалось установить, что инцидент произошел на одной из улиц Мукачево. Пострадавшим оказался военнослужащий. Также идентифицировали его обидчиков.
Предварительно конфликт возник на бытовом уровне и не связан со служебной деятельностью мужчины.
Следователи начали досудебное расследование по факту хулиганства.
Избиение работников ТЦК: похожие случаи
- Осенью в Житомире избили работника ТЦК во время выполнения им служебных обязанностей. Правонарушение оказалось зафиксированным на камеру. На кадрах молодой человек в спортивной форме прижимает военного к закрытым ролетам магазина и бьет.
- На Сумщине мужчина не захотел брать повестку, а потому напал на сотрудника военкомата. Известно, что военные остановили авто, за рулем которого находился 44-летний нарушитель, для проверки документов. После представители ТЦК предложили водителю взять повестку. Мужчина отреагировал сначала руганью, а потом ударил головой одного из военнослужащих.
- На Тернопольщине мужчина избил сотрудника ТЦК, из-за чего тот потерял сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием военного, злоумышленник обокрал его – забрал автомат и бронежилет – и убежал, бросив свою жертву в лесополосе.