Вибухотехніки поліції провели висотне розмінування та знешкодили бойову частину "Шахеда".

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Правоохоронці розповіли подробиці складного розмінування

За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок влучання безпілотника детонація бойової частини не відбулась, а залишилась всередині електрогенеруючої підстанції, залишаючись небезпечною для громадян.

Демонтаж "Шахеда" ускладнювався тим, що частина безпілотника застрягла у важкодоступному місці гвинта вітряка та на висоті 55 метрів від землі. Вибухотехніки поліції спланували першочергові дії, підготували необхідне вибухотехнічне обладнання та розробили декілька планів вилучення частини БпЛА.

Під час дослідження вітряка й матеріалів, з яких він виготовлений, поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту 55 метрів та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини.

Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори і за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її,

– повідомив заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

Вже спустившись на землю, бойову частину "Шахеда" знищили шляхом контрольованого підриву.

У гвинті вітряка застрягли уламки "Шахеда": фото Нацполіція

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