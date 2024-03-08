Взрывотехники полиции провели высотное разминирование и обезвредили боевую часть “Шахеда”.

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Правоохранители рассказали подробности сложного разминирования

По информации специалистов взрывотехнической службы полиции, в результате попадания беспилотника детонация боевой части не состоялась, а осталась внутри электрогенерирующей подстанции, оставаясь опасной для граждан.

Демонтаж "Шахеда" осложнялся тем, что часть беспилотника застряла в труднодоступном месте винта ветряка и на высоте 55 метров от земли. Взрывотехники полиции спланировали первоочередные действия, подготовили необходимое взрывотехническое оборудование и разработали несколько планов изъятия части БпЛА.

Во время исследования ветряка и материалов, из которых он изготовлен, полицейские с помощью специальных средств и подъемного крана поднялись на высоту 55 метров и металлодетектором установили местонахождение боевой части.

Кроме высоты, сложности составляло и то, что когда Shahed попал в винт ветряка, он рассыпался на части по всей плоскости, и металлодетектор почти везде срабатывал. Мы проделали отверстия и с помощью спецоборудования после тщательного осмотра извлекли опасную часть беспилотника, чтобы не повредить ее,

– сообщил заместитель начальника взрывотехнической службы полиции Николаевщины Николай Церуш.

Уже спустившись на землю, боевую часть "Шахеда" уничтожили путем контролируемого подрыва.

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