Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что, к сожалению, враг не оставляет своей коварной цели терроризировать южные регионы. Говорится не только о прифронтовых территориях.
Россия продолжает обстреливать украинские мирные города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, на этот раз под ударом снова оказалась Одесса.
Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что, к сожалению, враг не оставляет своей коварной цели терроризировать южные регионы. Говорится не только о прифронтовых территориях.