Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що, на жаль, ворог не полишає своєї підступної мети тероризувати південні регіони. Мовиться не тільки про прифронтові території.

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Сили оборони Півдня працювали дуже потужно

За словами Гуменюк Одещина останнім часом в пріоритеті ворога. Спочатку росіяни закинули інформаційний наратив про те, що будуть прориватися на Південь та почали обстріли.

Вона також розповіла про роботу Сил оборони Півдня.

Протягом 3 годин відбивали атаку. зрештою збили 30 безпілотників. По 2 на Херсонщині та Миколаївщині, 8 – на Кіровоградщині та 18 – Одещина,

– сказала речниця.

Вона зауважила, що, на жаль, не вдалося уникнути влучань. У Білгород-Дністровському районі пошкоджено об'єкт інфраструктури, але найголовніше, що не постраждали люди.

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