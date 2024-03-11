Про те, що ворог хотів його вбити, повідомив сам Сергій Мельник на своїй сторінці у телеграмі.

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"Марсель" знову у строю

Очільник Харківського військового гарнізону активно робить пости у телеграмі, повідомляючи про важливі події на фронті, регіоні та міжнародній карті світу. Однак після 17 лютого "телеграм" бригадного генерала юстиції Сергія Мельника із позивним "Марсель" замовк.

Він "ожив" знову лише 11 березня. Керівник Сил оборони Харкова заявив, що росіяни здійснили на нього замах. Це сталося під час поїздки Мельника Харківщиною кілька тижнів тому. У ворога не вийшло втілити свій цинічний намір, і наразі генерал знову у строю.

Марсель на зв'язку. Доповідаю: Попри спроби окупантів посягнути на моє життя під час робочої поїздки Харківщиною декілька тижнів тому, я в строю і разом з Силами оборони працюємо над наближенням перемоги. Роботи ще багато, але все буде Україна! – йдеться у повідомленні начальника Харківського військового гарнізону.

"Марсель" запостив нову світлину / телеграм-канал Сергія Мельника

Довідка: Сергій Мельник – (1977) – український військовослужбовець, бригадний генерал юстиції (4 березня 2022), доцент, доктор юридичних наук. Керівник Сил оборони міста-героя Харкова (з вересня 2022). Заступник командувача оперативного угрупування військ Харків (з вересня 2022).

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