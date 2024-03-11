Про вибух повідомили кореспонденти Суспільного. Попередньо у Повітряних силах попередили про імовірність застосування балістики та активність ворожої авіації.

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"Загроза застосування балістичного озброєння з південного та північно- східного напрямків в областях, де оголошена повітряна тривога", – ідеться у повідомленні ПС.

Крім того командування ПС повідомляло, що зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження ворожою тактичною авіацією для Харківської та Донецької областей.

Крім того, гучно було і в російському Бєлгороді. Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на очевидців. Вони зазначають, що окрім звуків вибухів у небі видно сліди ракет та додають відповідні фото.