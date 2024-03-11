Внаслідок обстрілу постраждав 58-річний чоловік, працівник підприємства. Про це розповіли у пресслужбі "Укрлендфармінг".
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Що відомо про атаку на "Укрлендфармінг"
Ввечері 9 березня російські військові завдали ракетного удару по виробничим об'єктам групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка в Дніпропетровській області.
У компанії повідомили, що 58-річний працівник підприємства отримав поранення. Також там зазначили, що атака повністю зруйнувала виробничі об'єкти, зокрема інфраструктуру елеватора.
Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Масштаби руйнувань і сума збитків наразі оцінюються представниками правоохоронних органів.
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