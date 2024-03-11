В результате обстрела пострадал 58-летний мужчина, работник предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе “Укрлендфарминг”.

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Что известно об атаке на "Укрлендфарминг"

Вечером 9 марта российские военные нанесли ракетный удар по производственным объектам группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка в Днепропетровской области.

В компании сообщили, что 58-летний работник предприятия получил ранения. Также там отметили, что атака полностью разрушила производственные объекты, в частности инфраструктуру элеватора.

Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны.

Масштабы разрушений и сумма ущерба пока оцениваются представителями правоохранительных органов.

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