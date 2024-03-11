О взрыве сообщили корреспонденты Общественного. Предварительно в Воздушных силах предупредили о вероятности применения баллистики и активности вражеской авиации.

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"Угроза применения баллистического вооружения с южного и северо-восточного направлений в областях, где объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении ВС.

Также командование ВС отмечало, что сохраняется угроза применения авиационных средств поражения вражеской тактической авиацией для Харьковской и Донецкой областей.

Кроме того, российские телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают, что в небе видны следы ракет. Они публикуют также соответствующие фото.

Что известно о попадании

Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко заявил, что оккупанты нанесли два удара по окрестностям Дергачей. Он отметил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате вражеских ударов нет.

"Прилеты пришлись за пределами города", – отметил Задоренко.

При этом он отметил, что опасность остается высокой из-за активности российских разведывательных беспилотников над территорией общины и призвал соблюдать меры безопасности и не игнорируйте сигналов воздушной тревоги!

Взрывы в Запорожье

Кроме того, в 12:34 были слышны взрывы в Запорожье. Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров подтвердил два ракетных удара россиян по городу и району. Подробностей пока нет.

Важно! Предварительно мониторинговые группы писали об активности пусковых установок С-300 в Белгородской области России, а также пуски баллистики из района Джанкоя во временно оккупированном Крыму.