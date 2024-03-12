На фоне взрывов в Харьковской области полиция призвала людей находиться в укрытиях. Впоследствии в ОВА сообщили, что недалеко от Харькова прилетели по меньшей мере 3 ракеты.

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Враг обстрелял Харьковскую область баллистикой

В 15:04 Воздушные Силы ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с Востока для харьковской, Сумской и Полтавской области. В регионах объявили воздушную тревогу.

"Суспільне Харків" сообщило, что по состоянию на 15:10 в Харькове прогремели 4 взрыва. Первый взрыв прогремел в 15:04, после этого в течение 5 минут прозвучали еще 3.

Журналисты отметили, что они могли быть за пределами города. Однако их четко слышали в областном центре.

В полиции Харьковской области призвали людей находиться в укрытиях до отбоя тревоги. О попадании вражеских снарядов призвали сообщать на спецлинию 102.

Не покидайте укрытия до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей,

– отметили в полиции.

Позже председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 15:18 в Харьковском районе зафиксировано 3 вражеских "прилета". По предварительной информации, без пострадавших.

Он отметил, что информация обновляется. Сейчас правоохранители устанавливают тип вооружения и другие детали.

Обратите внимание. По состоянию на 15:35 в Харьковской области все еще продолжается воздушная тревога.

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