На фоні вибухів у Харківській області поліція закликала людей перебувати в укриттях. Згодом в ОВА повідомили, що неподалік Харкова прилетіли щонайменше 3 ракети.

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Ворог обстріляв Харківську область балістикою

О 15:04 Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу для харківської, Сумської та Полтавської області. В регіонах оголосили повітряну тривогу.

"Суспільне Харків" повідомило, що станом на 15:10 у Харкові пролунали 4 вибухи. Перший вибух пролунав о 15:04, після цього впродовж 5 хвилин пролунали ще 3.

Журналісти зауважили, що вони могли бути за межами міста. Однак їх чітко чули в обласному центрі.

У поліції Харківської області закликали людей перебувати в укриттях до відбою тривоги. Про влучання ворожих снарядів закликали повідомляти на спецлінію 102.

Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей,

– наголосили в поліції.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 15:18 у Харківському районі зафіксовано 3 ворожі "прильоти". За попередньою інформацією, без постраждалих.

Він зазначив, що інформація оновлюється. Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння та інші деталі.

Зверніть увагу. Станом на 15:35 у Харківській області все ще триває повітряна тривога.

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