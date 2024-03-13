Через те, що удар був завданий після обіду, на щастя, тільки один чоловік отримав осколкове поранення. Оскільки, як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, життя у місті вирує здебільшого до вечора, а після обіду рідко кого зустрінеш.

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Деталі обстрілу

Кореспондентка зазначила, що росіяни дуже часто обстрілюють Вовчанськ. Сьогоднішній удар – надзвичайно цинічний, тому що керована авіабомба влучила прямісінько в центр міста.

Там зосереджене комерційне життя: працюють аптеки, продовольчі магазини та стихійні ринки, а також збираються люди, щоб отримати гуманітарну допомогу.

Унаслідок ворожої атаки один будинок зруйнований вщент, а решта довкола дуже-дуже сильно постраждали.

От саме по таких місцях і вдарили росіяни. Вони не могли не знати, що тут продовжують жити люди,

– підкреслила Черненко.

Вберегти від більшої кількості жертв також могло те, що у Вовчанську мирні жителі здебільшого намагаються переїжджати у приватні будинки. Адже через постійні обстріли у двоповерхівках та п'ятиповерхівках немає належних комунікацій для життя.

Наслідки удару по Вовчанську: дивитися відео

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