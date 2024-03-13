Через те, що удар був завданий після обіду, на щастя, тільки один чоловік отримав осколкове поранення. Оскільки, як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, життя у місті вирує здебільшого до вечора, а після обіду рідко кого зустрінеш.
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Деталі обстрілу
Кореспондентка зазначила, що росіяни дуже часто обстрілюють Вовчанськ. Сьогоднішній удар – надзвичайно цинічний, тому що керована авіабомба влучила прямісінько в центр міста.
Там зосереджене комерційне життя: працюють аптеки, продовольчі магазини та стихійні ринки, а також збираються люди, щоб отримати гуманітарну допомогу.
Унаслідок ворожої атаки один будинок зруйнований вщент, а решта довкола дуже-дуже сильно постраждали.
От саме по таких місцях і вдарили росіяни. Вони не могли не знати, що тут продовжують жити люди,
– підкреслила Черненко.
Вберегти від більшої кількості жертв також могло те, що у Вовчанську мирні жителі здебільшого намагаються переїжджати у приватні будинки. Адже через постійні обстріли у двоповерхівках та п'ятиповерхівках немає належних комунікацій для життя.
Наслідки удару по Вовчанську: дивитися відео
Останні новини з Харківщини щодо російських обстрілів
- Удень 12 березня у Харкові пролунали вибухи. Начальник обладміністрації Олег Синєгубов розповів, що Росія поцілила по старих ангарах під Харковом. За його словами, було три удари, попередньо, ракетами С-300.
- Вночі проти вівторка, 12 березня, російська авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп'янська в Харківській області. Пошкоджено багатоповерхівку. Внаслідок авіаудару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку.
- О 01:00 11 березня росіяни обстріляли Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". Під удар потрапив Слобідський район міста. Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об'єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені два приватні автомобілі.