20 березня вранці росіяни обстріляли трасу між населеними пунктами Садове та Антонівка.

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Є жертви

Як зазначає голова ОВА Олександр Прокудін, ворог атакував автівки із цивільними. Попередньо, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, які перебували біля машини. Орієнтовно їм було по 40 років.

Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що противник не вперше б'є саме по цій автомобільній трасі. Вчора вона теж перебувала під ударом. Тоді контузії зазнали троє волонтерів.

Чиновник додав, що обстріл вівся з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини.

Від ворожого удару на Дніпропетровщині постраждала ціла родина

У ніч проти 20 березня ворог здійснив обстріл Синельниківського району Дніпропетровщини. Унаслідок атаки постраждала ціла родина, чий будинок окупанти розтрощили.

Так, відомо, що у стані середньої тяжкості перебувають брат із сестрою – їм по 12 та 19 років відповідно – та їхній 57-річний батько. 47-річна матір – у важкому стані. Усі четверо наразі у лікарні.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок атаки поранень зазнали 6 людей. Серед них 5 – у лікарні. Серед потерпілих – 13-річна дівчинка, а також 15-річний хлопець.

Також загарбники зруйнували 5 приватних будинків. Зачепило ще й лінії електропередач і газогон.

Внаслідок обстрілу Нікополя поранень зазнав 27-річний чоловік. У місті понівечені магазин і комунальне підприємство, житло, господарські споруди й автомобілі.

Противник збільшив удари по цивільних

У Сухопутних військах заявили, що останнім часом окупанти посилили атаки, спрямовані саме проти мирного населення. Ворог намагається збільшити кількість ударів по цивільних об'єктах.

Президент Зеленський також акцентував увагу на посиленні ворожих обстрілів. За його словами, лише за перші 19 днів березня Росія випустила по Україні понад 300 "Шахедів" та 130 ракет. Крім того, противник не припиняє удари керованими авіабомбами. Росіяни скинули на українські міста понад 900 КАБів.

Глава держави наголосив, що наша країна терміново потребує більше систем ППО. Він зазначив, що таке озброєння як Patriot створювалося задля захисту людських життів, а не задля того, аби припадати пилом на зберіганні.