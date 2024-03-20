Про це повідомляє волонтерський штаб "Українська команда" на своїй сторінці у фейсбуці.

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Волонтери виклали відео, записане на передовій під час передачі першої партії дронів батальйону "Свобода".

"Ми вдячні "Українській команді" за те, що вони роблять гарну справу. Продовжуйте підтримувати збір!" – кажуть захисники.

Бійці батальйону "Свобода" закликають українців прискорити збір: дивіться відео

В "Українській команді" також закликали прискорили збір.

Друзі, продовжуйте донатити, щоб наші бійці могли ще ефективніше нищити окупантів. Потрібно зібрати 10 мільйонів гривень – це 200 лютих літачків на голови ворогам! Кидай двісті гривень, два рази по двісті або скільки хочеш! Задвохсоть окупанта!

– йдеться у повідомленні "Української команди".

Долучитися до збору можна за посиланнями: