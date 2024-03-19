Про це повідомили на фейсбук-сторінці волонтерського штабу. До слова, раніше "Українська команда" передала партію FPV-дронів роті ударних безпілотних авіакомплексів 47 бригади "Магура" на Авдіївський напрямок.

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"Це перша партія, яку ми передали на передову": волонтерський штаб розповів про нові великі дрони-літаки

"З'їздили на передові позиції наших бійців на Бахмутському напрямку. Привезли дуже потрібну допомогу батальйону "Свобода" 4 штурмової бригади "Рубіж" Нацгвардії України. Квадроцикл, 50 FPV-дронів та 5 великих дронів-літаків, на які ми збираємо разом з вами", – повідомили в "Українській команді".

Волонтери "Української команди" передали захисникам великі дрони-літаки: дивіться відео

У волонтерському штабі наголосили, що це перша партія великих дронів, передана захисникам.

Це перша партія літачків, яку ми передали бійцям на передову. Далі буде! Вже завтра ці безпілотники полетять на голови оркам,

– заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Бійці батальйону "Свобода" – це герої, які обороняли Київщину, звільняли Ірпінь, Бучу та Гостомель. Брали участь у битвах за Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Захищали околиці Горлівки та Бахмут, зазнають у волонтерському штабі.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" разом з Володимиром Кличком доставили на Донбас велику партію дронів та квадрокоптерів, а також броньовик "Кобра". Допомогу отримали бійці 28 бригади Лицарів зимового походу, 72 бригади Чорних Запорожців та батальйону "Свобода".