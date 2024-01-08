Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу. Загалом "Українська команда" зібрала 50 тисяч таких наборів.

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Вдалося зібрати кошти на теплі набори для 50 тисяч захисників та захисниць

"Українська команда" передала тисячу індивідуальних наборів для обігріву бійцям 130 та 204 батальйонів тероборони Києва. Завдяки їм Київ вистояв у перші дні повномасштабного вторгнення. Вони воювали на Сході та на Півдні нашої країни. Зараз – тримають фронт на Сході", – йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Волонтерський штаб передав індивідуальні набори обігріву військовим: дивіться відео

В "Українській команді" зазначили, що загалом зібрали кошти на теплі набори для 50 тисяч захисників та захисниць.

Наші теплі набори – це тепло і турбота тисяч українців, які донатили на них. Дякую кожному за підтримку! Завдяки вашій підтримці ми обігріємо майже 100 батальйонів,

– підкреслив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що на початку грудня "Українська команда" передала на передову перші 10 тисяч наборів для обігріву в межах акції "Тепло на фронт". Також повідомлялося, що з початку війни "Українська команда" надала допомогу вже понад 150 військовим підрозділам.