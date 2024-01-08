Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба. В общей сложности "Украинская команда" собрала 50 тысяч таких наборов.
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Удалось собрать средства на теплые наборы для 50 тысяч защитников и защитниц
Украинская команда передала тысячу индивидуальных наборов для обогрева бойцам 130 и 204 батальонов терробороны Киева. Благодаря им Киев выстоял в первые дни полномасштабного вторжения. Они воевали на Востоке и на Юге нашей страны. Сейчас – держат фронт на Востоке", – говорится в сообщении волонтерского штаба.
Волонтерский штаб передал индивидуальные наборы обогрева военным: смотрите видео
В "Украинской команде" отметили, что в общей сложности собрали средства на теплые наборы для 50 тысяч защитников и защитниц.
Наши теплые наборы – это тепло и забота тысяч донативших на них украинцев. Спасибо каждому за поддержку! Благодаря вашей поддержке мы обогреем почти 100 батальонов,
– подчеркнул руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
Ранее сообщалось, что в начале декабря "Украинская команда" передала на передовую первые 10 тысяч наборов для обогрева в рамках акции "Тепло на фронт". Также сообщалось, что с начала войны "Украинская команда" оказала помощь уже более 150 военным подразделениям.