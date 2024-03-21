Из-за коварной атаки в столице есть повреждения. Однако не от попадания ракет, а от падения обломков. Подробнее о последствиях вражеских ударов 24 Каналу рассказал Михаил Шаманов – представитель Киевской городской военной администрации.

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Последствия атаки

"Враг взял паузу в 44 дня, но сегодня ночью нанес очередной ракетный удар по столице", – отметил Михаил Шаманов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что это была комплексная атака и баллистическими, и крылатыми ракетами, и аэробаллистическими ракетами. В результате успешной работы сил ПВО все вражеские ракеты сбили над Киевом. К сожалению, разрушения есть от падения обломков.

В Подольском районе зафиксировали падение обломков на территории жилой застройки, также горела трансформаторная подстанция. Пожар ликвидировали. Загорелась также крыша нежилого двухэтажного здания. В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Взрывной волной там выбило окна, произошло возгорание квартиры,

– отметил представитель КГГА.

Людей эвакуировали из дома, а пожар удалось потушить. Заметим, что огонь уничтожил также несколько автомобилей, которые были припаркованы возле дома. Падение обломков также произошло на территории другой жилой застройки – между детским садом и домами, в которых выбило стекла. В Святошинском районе повреждены окна в девятиэтажках и учебное заведение.

Все спасательные службы оперативно прибыли на места.

Что известно о пострадавших

Количество пострадавших в результате российской атаки Киева возросло. Говорится о 13 лицах, из них госпитализированы четверо. Среди раненых есть 13-летняя девочка, помощь ей оказали на месте. К счастью, обошлось без жертв.

В случае объявления воздушной тревоги – нужно идти в укрытие или хотя бы соблюдать правило "двух стен". Мы видим характер ранений людей, в частности осколочные ранения от стекла. Это означает, что даже две стены могут спасти,

– подчеркнул Шаманов.

Заметим, что на Киевщине в результате ракетной атаки 21 марта также возросло количество раненых до четырех человек. В области известно о 2 повреждены многоквартирные дома, 47 частных домов, а также 12 транспортных средств.

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