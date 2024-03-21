Из-за коварной атаки в столице есть повреждения. Однако не от попадания ракет, а от падения обломков. Подробнее о последствиях вражеских ударов 24 Каналу рассказал Михаил Шаманов – представитель Киевской городской военной администрации.
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Последствия атаки
"Враг взял паузу в 44 дня, но сегодня ночью нанес очередной ракетный удар по столице", – отметил Михаил Шаманов.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что это была комплексная атака и баллистическими, и крылатыми ракетами, и аэробаллистическими ракетами. В результате успешной работы сил ПВО все вражеские ракеты сбили над Киевом. К сожалению, разрушения есть от падения обломков.
В Подольском районе зафиксировали падение обломков на территории жилой застройки, также горела трансформаторная подстанция. Пожар ликвидировали. Загорелась также крыша нежилого двухэтажного здания. В Шевченковском районе поврежден жилой дом. Взрывной волной там выбило окна, произошло возгорание квартиры,
– отметил представитель КГГА.
Людей эвакуировали из дома, а пожар удалось потушить. Заметим, что огонь уничтожил также несколько автомобилей, которые были припаркованы возле дома. Падение обломков также произошло на территории другой жилой застройки – между детским садом и домами, в которых выбило стекла. В Святошинском районе повреждены окна в девятиэтажках и учебное заведение.
Все спасательные службы оперативно прибыли на места.
Что известно о пострадавших
Количество пострадавших в результате российской атаки Киева возросло. Говорится о 13 лицах, из них госпитализированы четверо. Среди раненых есть 13-летняя девочка, помощь ей оказали на месте. К счастью, обошлось без жертв.
В случае объявления воздушной тревоги – нужно идти в укрытие или хотя бы соблюдать правило "двух стен". Мы видим характер ранений людей, в частности осколочные ранения от стекла. Это означает, что даже две стены могут спасти,
– подчеркнул Шаманов.
Заметим, что на Киевщине в результате ракетной атаки 21 марта также возросло количество раненых до четырех человек. В области известно о 2 повреждены многоквартирные дома, 47 частных домов, а также 12 транспортных средств.
Российский массированный обстрел: детали
- Ночью 21 марта, около 1:00 ночи, Воздушные силы сообщили украинцам о возможной ракетной опасности. Стало известно о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины около 3:20 ночи, когда появилась информация о пусках крылатых ракет.
- От российской атаки пострадал Киев. Хотя ракеты маневрировали различными областями, в частности западными, они все равно возвращались в сторону столицы, чтобы нанести удары там. Таким образом российские захватчики хотели обойти украинские системы ПВО.
- Уже на утро в Воздушных силах отчитались, что россияне атаковали Украину 31 ракетой. Оккупанты ударили 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 11 Ту-95, а также двумя аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинжал".