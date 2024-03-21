Таким чином для українських областей знову утворилася загроза обстрілу ракетами морського базування. Мовиться про сумнозвісні "Калібри", якими Росія вже обстрілювала Україну.
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Росія вивела 2 ракетоносії у Чорне море
У Силах оборони Півдня України повідомили, що після паузи довжиною в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії.
Сумарний залп "Калібрів" – до 8 ракет. Решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування,
– заявили військові.
Вони також зазначили, що наразі рівень ракетної небезпеки з моря дуже високий. Тому закликали громадян бути уважними до сигналів повітряних тривог, оперативно переходити в укриття і не нехтувати власною безпекою.
Востаннє Росія завдала удару "Калібрами" 15 лютого
- Російська армія з початку 2024 року тричі запускали ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря по Україні. Востаннє ворог застосовував ракети такого типу по нашій державі 15 лютого. Тоді окупанти пустили 2 "Калібри", які успішно збила українська протиповітряна оборона.
- До цього росіяни запустили 3 крилаті ракети "Калібр" з ракетоносія в Новоросійську уранці 7 лютого. Однак усі 3 ракети успішно знищили сили ППО.
- Крім того, під час першої масованої атаки у 2024 році, а саме 2 січня, Росія застосувала 3 крилаті ракети "Калібр" для ударів по Україні. Та усі 3 ракети були знищені силами ППО.
- Варто зазначити, що сам факт наявності ракет типу "Калібр" на кораблях окупантів в Чорному морі є загрозливим фактором. І немає великої різниці, чи ці ракетоносії в пунктах базування, чи на бойовому чергуванні. Бували випадки, коли загарбники випускали по Україні "Калібри" просто-таки з пунктів базування. Однак наразі останні випадки показують, що всі російські ракети такого типу успішно знищує українська протиповітряна оборона.