Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, що силам протиповітряної оборони під час атаки ворога вдалося знищити 13 ракет з 26. Серед них крилаті, балістична і керовані авіаційні ракети.

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Чому вдалося збити лише половину ракет

Ворог завдавав ударів з району Енгельса стратегічною авіацією. Також з моря були випущено дві ракети "Калібр", з російського фрегата з району Новоросійська.

Крім цього, Юрій Ігнат повідомив про можливе використання північнокорейських ракет KN-23, уламки яких раніше уже були знайдені та задокументовані в Україні. Однак тип ракети можна буде визначити на 100%, після того, як знайдуть відповідні докази.

Із загалом 26 ракет було знищено 13. Такий результат зрозумілий, бо велика кількість сьогоднішніх ракет атакували по балістичній траєкторії. Зокрема 6 балістичних, також дві С-300,

– розповів Юрій Ігнат.

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