Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что силам противовоздушной обороны во время атаки врага удалось уничтожить 13 ракет из 26. Среди них крылатые, баллистическая и управляемые авиационные ракеты.
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Почему удалось сбить только половину ракет
Враг наносил удары из района Энгельса стратегической авиацией. Также с моря были выпущены две ракеты "Калибр" с российского фрегата в районе Новороссийска.
Кроме этого, Юрий Игнат сообщил об возможном использовании северокорейских ракет KN-23, обломки которых ранее уже были найдены и задокументированы в Украине. Однако тип ракеты можно будет определить на 100% после того, как найдут соответствующие доказательства.
Из всего 26 ракет было уничтожено 13. Такой результат понятен, потому что большое количество сегодняшних ракет атаковали по баллистической траектории. В частности, 6 баллистических, также две С-300,
– рассказал Юрий Игнат.
Обстрел Украины 15 февраля: главное
- Утром 25 февраля по Украине начали распространяться сигналы воздушной тревоги. Страна-агрессор провела комбинированную ракетную атаку. Вражеские цели летели на Киев, также были попадания в Запорожье, Львове, в Хмельницкой и Полтавской областях. Ракеты сбивали и над другими областями. В общем враг применил 26 средств, из них 13 удалось сбить.
- По предварительным данным, враг атаковал Львов из ракет "Калибр". В результате удара травмированы три человека. Есть повреждения домов, офисных помещений. Известно, что одна из ракет попала в электрическую подстанцию в одном из жилых кварталов города. Возник пожар.
- Неподалеку от Киева, в Бучанской громаде, из-за сбития ракеты образовалась большая воронка. В результате падения обломков пострадали пять частных жилых домов. Там выбиты окна, повреждена крыша. К счастью, обошлось без погибших.
- В Хмельницкой области сообщили о повреждении гражданских объектов. Утром 15 февраля ракеты маневрировали между Львовской и Хмельницкой областями, их курс менялся. Взрыв прогремел около 7 утра.