Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что силам противовоздушной обороны во время атаки врага удалось уничтожить 13 ракет из 26. Среди них крылатые, баллистическая и управляемые авиационные ракеты.

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Почему удалось сбить только половину ракет

Враг наносил удары из района Энгельса стратегической авиацией. Также с моря были выпущены две ракеты "Калибр" с российского фрегата в районе Новороссийска.

Кроме этого, Юрий Игнат сообщил об возможном использовании северокорейских ракет KN-23, обломки которых ранее уже были найдены и задокументированы в Украине. Однако тип ракеты можно будет определить на 100% после того, как найдут соответствующие доказательства.

Из всего 26 ракет было уничтожено 13. Такой результат понятен, потому что большое количество сегодняшних ракет атаковали по баллистической траектории. В частности, 6 баллистических, также две С-300,

– рассказал Юрий Игнат.

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