Под утро четверга, 15 февраля, враг начал обстреливать город Бучу и населенные пункты, которые входят в Бучанскую общину. Мэр Анатолий Федорук рассказал о последствиях атаки и показал кадры, на которых видно, что происходит в регионе.

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Атака на Бучанскую общину

По словам городского головы, в селе Буда-Бабенецкая Бучанской общины образовалась огромная воронка в результате сбития российской ракеты. Это подтверждает видео, что опубликовал чиновник.

Воронка в селе Буда-Бабенецкая на Киевщине: смотрите видео Федорука

В то же время, как отметил Федорук, в результате утренних обстрелов были повреждены пять частных жилых домов. Однако важно, что обошлось без погибших.

Из-за падения обломков выбиты окна, повреждена крыша. Самое главное – обошлось без жертв, к счастью,

– говорится в сообщении.

Чиновник также обещает, что горсовет будет способствовать в помощи людям, которые подверглись российскому террору. В срочном порядке в течение 15 февраля специальная комиссия обследует поврежденные дома жителей общины.

Обращение городского головы Бучи после обстрела: смотрите видео

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