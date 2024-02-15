Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он отметил, что, по предварительным данным, враг атаковал город ракетами типа "Калибр", передает 24 Канал.
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В ОВА рассказали детали последствий атаки на Львов
Козицкий рассказал, что в результате вражеской атаки было трое травмированных, но, к счастью, в легкой форме. По словам главы Львовской ОВА, двум пострадавшим помогли на месте, один человек получил помощь в карете скорой помощи и отказался от госпитализации.
Сегодня ночью летело, предварительно, 2 ракеты типа "Калибр", одна из них влетела в подстанцию электрическую небольшую в одном из жилых кварталов,
– сказал чиновник.
Он также отметил, что электроподстанция, по состоянию на 8:54, находится в огне. Однако Козицкий выразил уверенность, что спасатели ГСЧС справятся с проблемой. Сейчас идет тушение пожара.
Козицкий подчеркнул, что одна из ракет попала в землю возле жилой застройки. Из-за этого в 16 девяти- и пятиэтажных домах выбиты окна. Также пострадали офисные помещения и центр занятости, расположенный рядом с местом прилета.
Во Львове есть повреждения энергообъектов
В Министерстве энергетики Украины рассказали, что массированный вражеский обстрел утром 15 февраля не привел к критическому влиянию на работу энергообъектов в городе. Однако в результате удара во Львове существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения.
Представители Минэнерго отметили, что речь идет о трансформаторной подстанции. Из-за этого обесточен объект инфраструктуры.
Львов пострадал после атаки россиян ракетами
- Во Львове утром 15 февраля прозвучали несколько мощных взрывов. Это произошло через два часа после объявления воздушной тревоги по всей Львовской области.
- Далее мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе есть попадания. Так, в нескольких домах выбило окна.
- Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки по Львову есть и пострадавшие. По состоянию на 8:23 их количество увеличилось до 3 человек. Всем им оказали помощь медицинские работники.
- Кроме того, после атаки во Львове перекрыли улицу Научную для движения автомобильного транспорта. Водителей призвали учесть этот факт при планировании маршрутов, а транспортное средство будет двигаться объездными путями.