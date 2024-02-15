Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он отметил, что, по предварительным данным, враг атаковал город ракетами типа "Калибр", передает 24 Канал.

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В ОВА рассказали детали последствий атаки на Львов

Козицкий рассказал, что в результате вражеской атаки было трое травмированных, но, к счастью, в легкой форме. По словам главы Львовской ОВА, двум пострадавшим помогли на месте, один человек получил помощь в карете скорой помощи и отказался от госпитализации.

Сегодня ночью летело, предварительно, 2 ракеты типа "Калибр", одна из них влетела в подстанцию электрическую небольшую в одном из жилых кварталов,

– сказал чиновник.

Он также отметил, что электроподстанция, по состоянию на 8:54, находится в огне. Однако Козицкий выразил уверенность, что спасатели ГСЧС справятся с проблемой. Сейчас идет тушение пожара.

Козицкий подчеркнул, что одна из ракет попала в землю возле жилой застройки. Из-за этого в 16 девяти- и пятиэтажных домах выбиты окна. Также пострадали офисные помещения и центр занятости, расположенный рядом с местом прилета.

Во Львове есть повреждения энергообъектов

В Министерстве энергетики Украины рассказали, что массированный вражеский обстрел утром 15 февраля не привел к критическому влиянию на работу энергообъектов в городе. Однако в результате удара во Львове существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения.

Представители Минэнерго отметили, что речь идет о трансформаторной подстанции. Из-за этого обесточен объект инфраструктуры.

Львов пострадал после атаки россиян ракетами