Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 22:29. А уже почти через час стало известно, что в Черкассах прогремел взрыв. Предшествовало этому предупреждение об угрозе атаки дронами-камикадзе "Шахед".

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Что известно о взрыве в Черкассах

Корреспонденты Суспильного написали о взрыве в Черкассах в 23:21. За несколько минут до этого поступило сообщение от Воздушных сил ВСУ. В нем отмечали, что ударный БПЛА в направлении Черкасс с юга.

Обратим внимание, что в 23:29 Суспильне сообщило о том, что в Черкассах прогремели повторные взрывы. За несколько минут до этого Воздушные силы обращались к жителям Канева. Их призвали находиться в укрытиях из-за угрозы атаки "Шахедами".

Заметим, что глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в 22:31 написал, что в Черкасской области повышенная опасность. А за минуту до того стало известно о движении "Шахедов" из Полтавской и Киевской области в направлении региона.

Стоит внимания! По состоянию на 23:34 воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Сумской, а также Донецкой областях.

В Одессе вечером слышали мощный взрыв

Заметим, что вечером 28 марта жители Одессы сообщили о том, что слышали громкий взрыв. Впоследствии стало известно, связан ли он с ракетной или дроновой атакой.

Силы обороны юга Украины сообщили, что к одному из местных пляжей вынесло противокорабельную мину. Произошло это из-за штормовой погоды. Известно, что мину вынесло на берег, где она и взорвалась.

Из-за ограничения доступа людей к пляжной зоне в том районе, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется,

– отмечают в Силах обороны юга.

Кроме того, в Силах обороны юга напоминают, что минная опасность моря очень высокая. Отмечают, что к побережью волны время от времени выбрасывают подобные опасные сюрпризы, которые могут серьезно угрожать как жизни, так и здоровью.