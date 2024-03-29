Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона наголосила, що лише на Півдні України було зафіксовано 140 російських дронів-розвідників, передає 24 Канал.
Ворог перед атакою проводив потужну аеророзвідку: лише на Півдні було 140 дронів-розвідників
Окупанти 29 березня масовано атакували територію України, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети різних типів. Перед цим російські військові проводили аеророзвідку.