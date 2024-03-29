Наразі на Дніпропетровщині застосовують аварійні відключення. На Харківщині продовжують діяти погодинні відключення.

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Наслідки атаки

Вночі окупаційні війська використали масову комбіновану атаку, щоб в черговий раз завдати удару енергетичній інфраструктурі України.

Внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах.

Найважчою ситуація залишається на Дніпропетровщині та Харківщині. Там діють аварійні відключення світла та погодинні.