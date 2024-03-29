Наразі на Дніпропетровщині застосовують аварійні відключення. На Харківщині продовжують діяти погодинні відключення.
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Наслідки атаки
Вночі окупаційні війська використали масову комбіновану атаку, щоб в черговий раз завдати удару енергетичній інфраструктурі України.
Внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах.
Найважчою ситуація залишається на Дніпропетровщині та Харківщині. Там діють аварійні відключення світла та погодинні.