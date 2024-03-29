Про це повідомили в Оперативному командуванні Польщі у соцмережі Х. Під час попередніх масованих атак у Польщі також підіймали авіацію.
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Польща вкотре підіймала авіацію
Військові Польщі повідомили про зліт авіації. Причиною цього стала масована російська атака по території України.
Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України,
– мовиться у повідомленні.
У Польщі також попередили, що робота польської та союзної авіації може призвести до підвищення шуму. Особливо це стосувалося південно-східної частини країни. Також військові заявили, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, й Оперативне командування постійно моніторить ситуацію.
Російська ракета залетіла в Польщу
- Польща вже не вперше підіймає в небо авіацію під час масованих ракетних ударів Росії по території України. Перед цим польські винищувачі підіймали 24 березня 2024 року, коли ворог атакував Україну.
- Під час масованої атаки 24 березня російська ракета перетнула повітряний простір Польщі. Як повідомляли в Оперативному командуванні, ворожа ракета перебувала в повітряному просторі близько 39 секунд. Інцидент стався о 04:23. Після цього ракета повернулася в повітряний простір України.
- Збройні сили Польщі не збивали ракету. Як пояснив речник Оперативного командування Яцек Горишевський, військові знали, що ракета не полетить вглиб Польщі, тому її вирішили не збивати.
- Натомість польське МЗС вирішило викликати посла Росії, щоб той дав пояснення. У відомстві також закликали Росію "припинити терористичні атаки на жителів і територію України та припинити війну".
- Втім, як і очікувалося, російський посол Сєргєй Андрєєв не з'явився у МЗС. Ба більше, він відмовився коментувати інцидент і навіть виїхав з Польщі. Андрєєв буцімто виїхав з країни на 9 днів – до 4 квітня.