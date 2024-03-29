Об этом сообщили в Оперативном командовании Польши в соцсети Х. Во время предыдущих массированных атак в Польше также поднимали авиацию.

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Польша в очередной раз поднимала авиацию

Военные Польши сообщили о взлете авиации. Причиной этого стала массированная российская атака по территории Украины.

Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связана с ракетными ударами по объектам, расположенных на территории Украины,

– говорится в сообщении.

В Польше также предупредили, что работа польской и союзной авиации может привести к повышению шума. Особенно это касалось юго-восточной части страны. Также военные заявили, что начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и Оперативное командование постоянно мониторит ситуацию.

Российская ракета залетела в Польшу