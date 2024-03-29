Об этом сообщили в Оперативном командовании Польши в соцсети Х. Во время предыдущих массированных атак в Польше также поднимали авиацию.
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Польша в очередной раз поднимала авиацию
Военные Польши сообщили о взлете авиации. Причиной этого стала массированная российская атака по территории Украины.
Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связана с ракетными ударами по объектам, расположенных на территории Украины,
– говорится в сообщении.
В Польше также предупредили, что работа польской и союзной авиации может привести к повышению шума. Особенно это касалось юго-восточной части страны. Также военные заявили, что начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и Оперативное командование постоянно мониторит ситуацию.
Российская ракета залетела в Польшу
- Польша уже не впервые поднимает в небо авиацию во время массированных ракетных ударов России по территории Украины. Перед этим польские истребители поднимали 24 марта 2024 года, когда враг атаковал Украину.
- Во время массированной атаки 24 марта российская ракета пересекла воздушное пространство Польши. Как сообщали в Оперативном командовании, вражеская ракета находилась в воздушном пространстве около 39 секунд. Инцидент произошел в 04:23. После этого ракета вернулась в воздушное пространство Украины.
- Вооруженные силы Польши не сбивали ракету. Как пояснил представитель Оперативного командования Яцек Горышевский, военные знали, что ракета не полетит вглубь Польши, поэтому ее решили не сбивать.
- Зато польский МИД решил вызвать посла России, чтобы тот дал объяснения. В ведомстве также призвали Россию "прекратить террористические атаки на жителей и территорию Украины и прекратить войну".
- Впрочем, как и ожидалось, российский посол Сергей Андреев не появился в МИД. Более того, он отказался комментировать инцидент и даже уехал из Польши. Андреев якобы уехал из страны на 9 дней – до 4 апреля.