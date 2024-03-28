Посол России в Польше Сергей Андреев уехал из страны на девять дней. Это произошло 26 марта – на следующий день после того, как он отказался появиться в МИД Польши.

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Его обязанности будет выполнять поверенный

Министерство иностранных дел Польши отметило, что посольство России в технической ноте сообщило об отсутствии Андреева в Польше с 26 марта по 4 апреля. На это время его обязанности будет исполнять временный поверенный в делах.

Выезд российского посла из страны после вызова в ведомство прокомментировал глава польского МИД Радослав Сикорский.

Господин посол Андреев сам предоставил доказательства своей культуры и профессионализма. Из того, что я слышал, он уже покинул нашу территорию,

– сказал он.

В то же время посла не высылали и сам он не подавал в отставку.

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