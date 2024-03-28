Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв виїхав із країни на дев’ять днів. Це сталося 26 березня – на наступний день після того, як він відмовився з'явитись у МЗС Польщі.

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Його обов'язки виконуватиме повірений

Міністерство закордонних справ Польщі зазначило, що посольство Росії у технічній ноті повідомило про відсутність Андрєєва в Польщі з 26 березня по 4 квітня. На цей час його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений у справах.

Виїзд російського посла із країни після виклику до відомства прокоментував голова польського МЗС Радослав Сікорський.

Пан посол Андрєєв сам надав докази своєї культури і професіоналізму. З того, що я чув, він вже покинув нашу територію,

– сказав він.

Водночас посла не висилали та сам він не подавав у відставку.

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