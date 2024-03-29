Уночі вибухи лунали у різних областях України. Усе, що відомо про масовану атаку, її наслідки та постраждалих – розповідає 24 Канал.

Важливо Окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджене обладнання

Росія запустила майже 100 ракет і "Шахедів"

Окупанти ще пізно ввечері 28 березня почали атакувати Україну. Спочатку ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед", а згодом – атакував ракетами різних типів.

Зранку у Повітряних силах відзвітували, що загалом ворог запустив 60 ударних БпЛА "Shahed-136/131" з 2 напрямків – Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї та Курської області. Також російські військові завдали ракетних ударів. Окупанти запустили загалом 39 ракет різних типів:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – район пусків Рязанська область);

2 балістичні ракети "Іскандер-М", які запустили з тимчасово окупованого Криму;

9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев'яти літаків Су-34 – район пусків Бєлгородська область);

4 крилаті ракети "Іскандер-К" (район пусків – Курська область);

21 крилату ракету Х-101/Х-555 (з одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс).

Сили ППО провели потужну бойову роботу, які тривала протягом кількох годин. З 99 повітряних цілей українським захисникам вдалося збити 84. Так, сили та засоби ППО приземлили майже всі "Шахеди" – 58 ударних БпЛА. Також українські захисники збили 26 ракет:

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети "Іскандер-К".

До слова, до відбиття ракетно-авіаційного удару було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Ворог знову цинічно бив по енергетиці

Міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи чергову масовану атаку, наголосив, що окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру України.

Чергова масована атака країни-агресора на нашу енергетику! Цього разу ворог б'є по об'єктах у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об'єкти генерації електроенергії,

– повідомив Галущенко.

Він додав, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

В Укренерго додали, що під час нічної атаки було пошкоджено теплові та гідроелектростанції у західних та центральних областях. У ДТЕК також зауважили, що окупанти вдарили по 3 теплоелектростанціях – серйозно пошкоджено обладнання. Після того, як загроза минула, енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки нічного терору.

В Міненерго повідомили, що у Дніпропетровській області під ударом опинилися об'єкти теплової генерації. Також ворог завдав удару по енергетичному об'єкту в Івано-Франківській області – є пошкодження обладнання. Також були знеструмлення підстанцій у різних областях, однак залізниця працює без збоїв.

Окрім того, за попередньою інформацією, під час масованої атаки поранення отримав один з енергетиків – йому оперативно надали усю необхідну допомогу.

Після масованої атаки виникли перебої зі світлом. Зокрема у Дніпропетровській області – аварійні відключення світла. Окрім того, кореспонденти Суспільного стверджують, що у деяких районах міста також зникло водопостачання. Також є погодинні відключення у Харківській області.

Під ударом опинилися 10 областей

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що під час масованої атаки під ударом опинилися 10 областей України. Наразі відомо про 6 постраждалих, серед яких дитина.

Ворог атакував ракетами та дронами енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки. Загалом під ударом були 10 регіонів. По медичну допомогу одразу після ударів звернулися 6 людей, серед яких – дитина. Зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки – пошкоджені,

– повідомив Клименко.

У ці хвилини понад 150 рятувальників продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, слідчі фіксують злочини, а із потерпілими від ночі працюють психологи ДСНС та Національної поліції.

Львівщина була під масованим ударом

Львівська область під час атаки 29 березня опинилася під масованим ударом. Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що окупанти атакували Львівщину 11 дронами-камікадзе типу "Шахед" та 2 ракетами типу "Кинджал". Сили ППО змогли збити усі ударні безпілотники, а ось ракети ліквідувати не вдалося.

Уламки ворожої зброї пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих,

– повідомив Козицький.

Він додав, що усі системи в області працюють у штатному режимі. Козицький також подякував українським захисникам, які протягом кількох годин відбивали ворожу атаку.

24 ракети й "Шахеди" атакували Дніпропетровську область

Під масованим обстрілом опинилася й Дніпропетровська область. Як повідомив голова ОВА, окупанти запустили по регіону й ракети, у дрони-камікадзе типу "Шахед". Загалом, сили ППО збили у небі над Дніпропетровською областю 24 повітряні цілі – 12 ракет та 12 БпЛА.

Унаслідок падіння уламків є руйнування, так пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, у госпіталізації потреби не було.

У Кам'янському районі ворог вдарив по цивільній інфраструктурі. Там внаслідок атаки пошкоджено дачний кооператив Відомо про 5 поранених, серед яких 5-річна дівчинка.

Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них – "важкий",

– повідомив Лисак.

В ОВА також повідомили, що зруйновано 3 дачні будинки, ще 4 – пошкоджені, а також понівечено автомобілі.

Наслідки атаки у Дніпропетровській області / Фото Дніпропетровська ОВА

На Вінниччині Росія вдарила по приватному будинку

У Вінницькій ОВА повідомили, що під час масованої атаки росіяни влучили у приватний будинок. Дивом ніхто не постраждав.

У ДСНС додали, що Вінницька область опинилася під атакою дронів-камікадзе. Зокрема у селі Северинівка Жмеринського району безпілотник впав поблизу житлового будинку та здетонував.

Від вибуху повилітали шибки, пошкоджено сам будинок, гараж, паркан і газову трубу. Пожежі вдалося запобігти. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. З власником домоволодіння та його сином на місці працював психолог ДСНС,

– повідомили рятувальники.

Окрім того, після нічної атаки без електропостачання в населеному пункті залишаються 17 будинків.

Вінницька область після атаки / Фото ДСНС

На Черкащині влучання в енергетичний об'єкт

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець наголосив, що практично всю ніч ворог тероризував регіон з повітря. Так, сили ППО збили 6 "Шахедів" над областю. Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві.

Окрім того, ЗСУ збили крилату ракету над Уманщиною – минулось без наслідків.

На жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури. Наразі на місці працюють усі відповідні служби. Про постраждалих та загиблих інформація не надходила.



