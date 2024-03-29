У ніч на 29 березня 2024 року окупанти завдали потужного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА.
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Що летіло на Україну
Загалом для цієї атаик ворог використав 99 засобів повітряного нападу. Так, спершу противник запустив десятки ударних безпілотників з районів Приморсько-Ахтарська, а також Курської області. Йдеться про 60 "Шахедів".
Крім того, з різних аеродромів були здійснені пуски 5 типів ракет. Серед них:
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область);
- 2 балістичні ракети «"Іскандер-М" (ТОТ Крим);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область);
- 4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область);
- 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс).
Як відпрацювала ППО
Робота сил ППО тривала кілька годин. Унаслідок протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:
- ️58 ударних "Шахедів"
- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 5 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 4 крилаті ракети "Іскандер-К".