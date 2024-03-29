Так, у Кам'янському постраждало кілька людей. Про це повідомив очільника ОВА Сергій Лисак.

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Ворог вдарив по дачному кооперативу

І цього разу під ударом окупантів опинилися цивільні українці. Росіяни розтрощили дачний кооператив. Зруйновані 3 будинки, ще 4 – пошкоджені. Також понівечені автомобілі.

Поранення дістали 5 людей. Серед них – 5-річна дівчинка. Відомо, що госпіталізація дитині не знадобилася. Вона лікуватиметься амбулаторно, так само, як й інші дві постраждалі – жінки 19 та 47 років. Водночас двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них – "важкий".

Нагадаємо, що повітряну тривогу для Дніпропетровської області оголосили ще о 21:20 28 березня. Тоді стало відомо про загрозу ударних безпілотників. Вже ближче до опівночі противник запустив ракети у напрямку Кам'янського та Дніпра. Цей регіон перебував під масованою атакою. Там пролунала серія вибухів.

Вже під ранок ворог знову випустив ракети. Загалом у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському та ам'янському районах сили ППО знищили 12 ракет та 12 БпЛА.