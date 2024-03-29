Про це повідомили у Вінницькій ОВА. Згодом у ДСНС додали, що приватний будинок атакував дрон-камікадзе типу "Шахед", передає 24 Канал.

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"Шахед" вибухнув біля приватного будинку

У Вінницькій ОВА повідомили, що під час нічної масованої атаки постраждала й Вінниччина. Зокрема, ворог вдарив по приватному будинку. За попередньою інформацією, минулося без жертв.

В області є влучання в приватний будинок. Всі живі,

– мовиться у повідомленні.

За кілька хвилин у ДСНС повідомили, що Вінницька область зазнала руйнувань під час атаки дронами-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, у селі Северинівка Жмеринського району безпілотник впав поблизу житлового будинку та здетонував.

Від вибуху повилітали шибки, пошкоджено сам будинок, гараж, паркан і газову трубу. Пожежі вдалося запобігти. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав,

– повідомили рятувальники.

Приватний будинок на Вінниччині після нічної атаки / Фото ДСНС Вінниччини

З власником будинку та його сином після атаки працював психолог.

Також у ДСНС додали, що після нічної атаки у Вінницькій області без електроенергії залишилося 17 будинків.

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