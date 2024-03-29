Так, в Каменском пострадали несколько человек. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

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Враг ударил по дачному кооперативу

И в этот раз под ударом окупантов оказались гражданские украинцы. Россияне разбили дачный кооператив. Разрушены 3 дома, еще 4 – повреждены. Также изуродованы автомобили.

Ранения получили 5 человек. Среди них – 5-летняя девочка. Известно, что госпитализация ребенку не понадобилась. Она будет лечиться амбулаторно, так же, как и другие две пострадавшие – женщины 19 и 47 лет. В то же время двое мужчин, 36 и 47 лет, госпитализированы. Один из них – "тяжелый".

Напомним, что воздушная тревога для Днепропетровской области была объявлена еще в 21:20 28 марта. Тогда стало известно об угрозе ударных беспилотников. Уже ближе к полуночи противник запустил ракеты в направлении Каменского и Днепра. Этот регион находился под массированной атакой. Там раздалась серия взрывов.

Уже под утро враг снова выпустил ракеты. Всего в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском и Каменском районах силы ПВО уничтожили 12 ракет и 12 БПЛА.