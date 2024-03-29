Росія вночі проти 29 березня масовано атакувала Україну. Ворог поцілив у об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті.

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Обійшлось без жертв

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла деталі російського обстрілу. За її словами, на світанку працювали сили протиповітряної оборони.

Вона не розкривала деталей того, який саме об'єкт інфраструктури опинився під ударом.

Зазначимо, що під ворожим ударом опинилося кілька областей України. Відомо про влучання в об'єкти критичної інфраструктури на Заході та Центрі.

Натомість Онищук подякувала оборонцям неба та українським захисникам. Сили української протиповітряної оборони роблять все можливе, щоб зробити наше небо мирним та спокійним.

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