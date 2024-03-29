Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Біля яких населених пунктів були відбиті ворожі атаки, читайте далі.

Дивіться також Удари по енергетиці та приватних будинках: усе, що відомо про масовану атаку 29 березня

Противник зосердився на двох напрямках на Сході

Після того, як на початку березня Силам оборони вдалося стабілізувати фронт і зупинити масований наступ на Авдіївському напрямку, окупанти сконцентрували основні зусилля на Новопавлівському напрямку ( колишньому – Мар'їнському).

Тут вже кілька тижнів відбувається найбільша кількість російських штурмів. Зокрема, за останню добу ворог здійснив 22 спроби прориву української оборони в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне.

Що відбувається біля Георгіївки: дивіться на карті

Важкою ситуація залишається і на Бахмутському напрямку. Тут росіяни тиснуть в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де Сили оборони відбили 13 атак.

Окупанти просуваються до Часового Яру: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку противник намагався вибити українських військових з позицій у селі Семенівка.

Ворог наблизився до Семенівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Не спиняється ворог і на Півдні

Так, на Оріхівському напрямку росіяни 8 разів атакували позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

Росіяни наступають на північ від Приютного: дивіться на карті

На Херсонському напрямку окупанти двічі намагалися вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Тим часом на Півночі обстановка незмінна. Ворог і надалі здійснює диверсії на Сіверському та Слобожанському напрямках.

Водночас українські військові продовжують завдавати втрат росіянам в особовому складі та техніці. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Довідка: Президент Зеленський заявив, що наприкінці травня – початку червня Росія готує новий великий наступ. Глава держави наголосив, що без отримання від Заходу необхідної кількості озброєння, ЗСУ буде дуже важко відбити черговий ворожий напад.