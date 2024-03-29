Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Біля яких населених пунктів були відбиті ворожі атаки, читайте далі.
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Противник зосердився на двох напрямках на Сході
Після того, як на початку березня Силам оборони вдалося стабілізувати фронт і зупинити масований наступ на Авдіївському напрямку, окупанти сконцентрували основні зусилля на Новопавлівському напрямку ( колишньому – Мар'їнському).
Тут вже кілька тижнів відбувається найбільша кількість російських штурмів. Зокрема, за останню добу ворог здійснив 22 спроби прориву української оборони в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне.
Що відбувається біля Георгіївки: дивіться на карті
Важкою ситуація залишається і на Бахмутському напрямку. Тут росіяни тиснуть в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де Сили оборони відбили 13 атак.
Окупанти просуваються до Часового Яру: дивіться на карті
Ворог наблизився до Семенівки: дивіться на карті
Не спиняється ворог і на Півдні
Так, на Оріхівському напрямку росіяни 8 разів атакували позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.
Росіяни наступають на північ від Приютного: дивіться на карті
На Херсонському напрямку окупанти двічі намагалися вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.
Тим часом на Півночі обстановка незмінна. Ворог і надалі здійснює диверсії на Сіверському та Слобожанському напрямках.
Водночас українські військові продовжують завдавати втрат росіянам в особовому складі та техніці. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.