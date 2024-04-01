Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що ворог перевозив не нову техніку, а після ремонту. Здебільше він перекинув живу силу та боєкомплект. Все це рухалось в напрямку Бердянська, але "зникло" поблизу Приморська.

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Можуть повторити ситуацію в Авдіївці

Такий маршрут росіян свідчить про те, що імовірно вони просувались у напрямку Токмака, Василівки та Роботиного.

Було зафіксовано рух 3 колон, які пересувались цілим бойовим підрозділом. Вони не з'явились у підготовчих таборах ані в Маріупольському, ані в Бердянському районах. Всі вони, за словами Андрущенко, доїхали до фронту.

Проте великої активності в Роботиному наразі немає, тому імовірно, росіяни десь накопичують резерви та намагаються щось готувати на Запорізькому напрямку,

– пояснив він.

Росіяни напевно планують розпочати активні дії на цій ділянці фронту – в бік міст або Вугледару, або Запоріжжя.

"На Вугледар ворог уважно дивиться, тому що вже два роки він не може його взяти, і навряд чи це в нього вийде. Росіяни намагаються сунутись від Мар'їнки – в обхід. Також вони можуть піти в обхід по Запорізькій області, щоб зробити з Вугледаром те, що вони вчинили з Авдіївкою, – взяти в лещата, та змусити нас відступити. Проте Сили оборони це бачать і готуються до такого розвитку подій", – наголосив Петро Андрющенко.

Що відбувається біля Вугледару: дивіться на карті

Таке вже було

Щодо термінів, коли може відбутися активізація на Запорізькому напрямку, то зараз ворог ще не готовий. Йому потрібен ще принаймні місяць для підготування. Наразі тривають бої на Мар'їнському напрямок, де також ворог зосереджує сили.

"Це може відбутися у квітні, у травні, а може і ніколи. Залежить від того, як складеться ситуація на лінії фронту. Таке вже було, коли окупанти накопичували сили, зокрема під Волновахою. Однак коли розпочалися одночасно бої в Авдіївці та в Бахмуті, вони були змушені знімати свої резерви з Маріупольського району та перекидати на північ Донецької області", – сказав він.

Важливо! Український спротив разом з партизанами "Атеш" виявили логістично-інженерну колону ворога та місце його базування в Розівському районі Запорізької області. Саме там окупанти були частково уражені. Як зазначив Петро Андрущенко, внаслідок удару була спалена велика кількість техніки противника.

Ситуація на Запорізькому напрямку