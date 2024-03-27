Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що в основному ворог використовує бойові броньовані машини, яким по 50 років. Ця техніка вже не в робочому стані.

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"Вони вже не рухаються, їх більш-менш збирають, щоб вони в один бік могли рухатися, навіть без системи управління. Начиняють вибухівкою, відправляють – там уже підривають різними методами", – сказав Світан.

В української армії є можливість знищувати будь-яку ворожу техніку, що рухається на позиції ЗСУ. Для цього застосовують артилерію та дрони.

Ситуація там важка, нічого легкого немає. Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються "покусати", відбивати позиції точково, причому різнопланово – на різних ділянках одночасно. Вони тут взялися досить серйозно за Роботине,

– наголосив військовий експерт.

Основна задача ворога – вирівняти фронт. Це росіяни хочуть зробити від першої лінії оборони, яку українські військові прорвали у 2023-му році. Нині українська армія намагається утриматися в районі другої лінії оборони окупантів.

"У них завдання – витиснути нас за першу "лінію Суровікіна" та відновити загальну лінію фронту, ще й відновити мінні поля – тобто зону підтримки", – додав полковник ЗСУ в запасі.

Що відбувається в районі Роботиного: дивіться на карті

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