Протягом минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та мирних населених пунктах.

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Ситуація на напрямках фронту

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться карту

Ситуація на Авдіївському напрямку

Ворог атакував на Запоріжжі: дивіться карту

Як наші захисники дають відсіч

  • Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • Підрозділи ракетних військ уразили 1 засіб протиповітряної оборони, 1 артилерійську систему та 1 склад боєприпасів противника.