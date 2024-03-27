Протягом минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та мирних населених пунктах.

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Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог присутній у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військових на інші пріоритетні напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 1 атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Іванівка Харківської області, однак успіху не мав.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

На Лиманському напрямку наші бійці відбили 13 атак росіян в районі села Білогорівка Луганської області та сіл Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться карту

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 9 атак ворога в районі населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку

На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки, Георгіївки, Урожайного, де противник, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Ворог атакував на Запоріжжі: дивіться карту

На Херсонському напрямку ворог досі прагне вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби росіяни здійснили 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Як наші захисники дають відсіч