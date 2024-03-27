За прошедшие сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 74 авиационных ударов, совершил 152 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и мирных населенных пунктах.

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Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг присутствует в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброску наших военных на другие приоритетные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг совершил 1 атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области, однако успеха не имел.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

На Лиманском направлении наши бойцы отбили 13 атак россиян в районе села Белогоровка Луганской области и сел Терны, Ямполовка, и севернее Веселого Донецкой области. Там враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите карту

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 9 атак врага в районе населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении

На Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки, Георгиевки, Урожайного, где противник, при поддержке авиации, 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Враг атаковал на Запорожье: смотрите карту

На Херсонском направлении враг до сих пор стремится выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки россияне совершили 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Как наши защитники дают отпор