За прошедшие сутки на фронте произошло 67 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 74 авиационных ударов, совершил 152 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и мирных населенных пунктах.

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Ситуация на направлениях фронта

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите карту

Ситуация на Авдеевском направлении

Враг атаковал на Запорожье: смотрите карту

Как наши защитники дают отпор

  • Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Подразделения ракетных войск поразили 1 средство противовоздушной обороны, 1 артиллерийскую систему и 1 склад боеприпасов противника.