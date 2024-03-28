За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений. В общем, враг нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какие потери понес враг в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районах сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БпЛА и еще одному важному объекту противника.