За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений. В общем, враг нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке Украины

На Купянском направлении враг наступательных или штурмовых действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Россияне пытались прорвать оборону в Белогоровке: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отбили 4 атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области.

Враг штурмовал позиции возле Ивановского: смотрите на карте

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Россияне атаковали в районе Бердичев: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации, 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Оккупанты штурмовали позиции возле Новомихайловки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

В районе Старомайорского враг пытался атаковать: смотрите на карте

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение минувших суток враг совершил безуспешную атаку позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Какие потери понес враг в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районах сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БпЛА и еще одному важному объекту противника.