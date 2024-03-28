Карта боевых действий по состоянию на 28 марта / Коллаж 24 Канала
Российская армия уже 764 сутки пытается штурмовать позиции ВСУ на фронте, однако наши защитники мужественно держат оборону против врага. Сейчас самая горячая ситуация на Новопавловском и Авдеевском направлениях.
За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений. В общем, враг нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Россияне пытались прорвать оборону в Белогоровке: смотрите на карте
Враг штурмовал позиции возле Ивановского: смотрите на карте
Россияне атаковали в районе Бердичев: смотрите на карте
Оккупанты штурмовали позиции возле Новомихайловки: смотрите на карте
Какая ситуация на Юге
В районе Старомайорского враг пытался атаковать: смотрите на карте
Как изменился фронт на других направлениях
Какие потери понес враг в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районах сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БпЛА и еще одному важному объекту противника.