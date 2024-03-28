Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Ліквідовано понад 700 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 28 березня

Що відбувається на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни намагалися прорвати оборону в Білогорівці: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.

Ворог штурмував позиції біля Іванівського: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Росіяни атакували в районі Бердичів: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Окупанти штурмували позиції біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

В районі Старомайорського ворог намагався атакувати: дивіться на карті

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Яких втрат зазнав ворог у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та ще одному важливому об'єкту противника.