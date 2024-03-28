Карта бойових дій станом на 28 березня / Колаж 24 Каналу
Російська армія вже 764 добу намагається штурмувати позиції ЗСУ на фронті, однак наші захисники мужньо тримають оборону проти ворога. Наразі найгарячіша ситуація на Новопавлівському та Авдіївському напрямках.
Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Росіяни намагалися прорвати оборону в Білогорівці: дивіться на карті
Ворог штурмував позиції біля Іванівського: дивіться на карті
Росіяни атакували в районі Бердичів: дивіться на карті
Окупанти штурмували позиції біля Новомихайлівки: дивіться на карті
Яка ситуація на Півдні
В районі Старомайорського ворог намагався атакувати: дивіться на карті
Як змінився фронт на інших напрямках
Яких втрат зазнав ворог у техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та ще одному важливому об'єкту противника.