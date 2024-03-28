Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Ліквідовано понад 700 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 28 березня

Що відбувається на Сході України

Росіяни намагалися прорвати оборону в Білогорівці: дивіться на карті

Ворог штурмував позиції біля Іванівського: дивіться на карті

Росіяни атакували в районі Бердичів: дивіться на карті

Окупанти штурмували позиції біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

В районі Старомайорського ворог намагався атакувати: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат зазнав ворог у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та ще одному важливому об'єкту противника.