Їхнє угруповання на цьому напрямку залишається сталим. Оскільки чимало російських окупантів поранено на полі бою їх замінюють новими. Детальніше про це 24 Каналу розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
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Як росіяни діють в районі Роботиного
Нещодавно з'явилася інформація, що окупанти збільшують резерви поблизу Токмака та Мелітополя для того, щоб посилити атаки в районі виступу Роботине – Вербове.
Вороже угруповання залишається на тому ж рівні. Ворог при цьому проводить ротацію і замінює виснажені частини та знищені підрозділи новими. Їх переводять з резерву на підсилення. Але вони не додаються до наявних, ударне угруповання не збільшується. Це радше спроба підтримати боєздатність одного угруповання, чисельністю близько 50 тисяч осіб, на тому ж рівні,
– пояснив Дмитро Лиховій.
Очевидно, росіяни мали політичне завдання до 8 – 9 березня захопити Роботинський виступ з принципу. Адже це територія, яку українські військові деокупували торік.
Що відбувається в районі Роботиного: дивіться на карті
"Тактика полягала в комбінуванні різних способів. Великими колонами бронетехніки з застосуванням великих і малих піхотних груп атакували з різних боків Роботинський виступ. Були також штурми з квадроциклами вже після того, як ми винищили значну частину їхньої бронетехніки. Але ці наступи переважно не мали успіху",– зазначив Лиховій.
Принципово становище в районі Роботинського виступу не змінилося. Росіяни там виснажені, а тому просто змушені проводити ротацію, зокрема відтягувати нові сили з інших напрямків.
"Загалом там немає великого угруповання, яке могло б, наприклад, захопити цей виступ і прорватися ближче до Оріхового, а тим паче – далі. Тому що в росіян резерви, хоч і великі, але теж не безмежні", – підсумував Лиховій.
Яка ситуація на фронті: детальніше
- За даними Інституту вивчення війни, росіяни змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки. Водночас така тактична несподіванка не значно розширила можливості окупантів на цьому напрямку.
- Найгарячішим напрямком на фронті зараз називають Новопавлівський – колишній Мар'янський. За добу 11 березня там зафіксовано 21 російський штурм. Росіяни там навіть намагалися прорвати оборону танками, однак безрезультатно. Українські військові стримують натиск ворога.
- Загалом за 11 березня на всій лінії фронту відбулося 72 боєзіткнення. Основні атаки російських військових зосереджені на Донецькому напрямку.