Их группировка на этом направлении остается постоянной. Поскольку многие российские оккупанты ранены на поле боя, их заменяют новыми. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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Как россияне действуют в районе Роботино

Недавно появилась информация, что оккупанты увеличивают резервы вблизи Токмака и Мелитополя для того, чтобы усилить атаки в районе выступления Роботино – Вербовое.

Вражеская группировка остается на том же уровне. Враг при этом проводит ротацию и заменяет истощенные части и уничтоженные подразделения новыми. Их переводят из резерва на усиление. Но они не добавляются к имеющимся, ударная группировка не увеличивается. Это скорее попытка поддержать боеспособность одной группировки, численностью около 50 тысяч человек, на том же уровне,

– объяснил Дмитрий Лиховий.

Очевидно, россияне имели политическую задачу до 8 – 9 марта захватить Роботинский выступ из принципа. Ведь это территория, которую украинские военные деоккупировали в прошлом году.

Что происходит в районе Роботино: смотрите на карте

"Тактика заключалась в комбинировании различных способов. Большими колоннами бронетехники с применением больших и малых пехотных групп атаковали с разных сторон Роботинский выступ. Были также штурмы с квадроциклами уже после того, как мы истребили значительную часть их бронетехники. Но эти наступления преимущественно не имели успеха", – отметил Лиховий.

Принципиально положение в районе Роботинского выступа не изменилось. Россияне там истощены, а потому просто вынуждены проводить ротацию, в частности оттягивать новые силы с других направлений.

"В общем там нет большой группировки, которая могла бы, например, захватить этот выступ и прорваться ближе к Орехово, а тем более – дальше. Потому что у россиян резервы, хоть и большие, но тоже не безграничны", – подытожил Лиховий.

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