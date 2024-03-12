Количество боев, которые происходят в этой операционной зоне составляют около 2/3 от всех боев на линии фронта. Об этом 24 Каналу рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, отметив, что из 72 боевых столкновений на фронте за минувшие сутки – 50 произошли в их зоне ответственности.

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Оккупанты пытались прорвать оборону танками

По состоянию на шесть утра 12 марта уже произошло 7 боевых столкновений в Донецкой области и 4 – на Запорожье. В то же время общие потери врага уже составляют 93 человека, из них убитыми – 33. Также Силы обороны поразили одно место хранения боеприпасов противника.

Оккупанты в течение суток нанесли 23 авиаудара. Это много, но эффект от "СУшкопада" ощущается, ведь раньше таких ударов было 60 – 70. Кроме того, в зоне ОСГВ "Таврия" россияне нанесли 3 ракетных удара, 75 атак дронами-камикадзе и 1094 обстрела.

"Самым горячим направлением остается Новопавловское – это бывшее Марьянское и полоса обороны, которая к западу от города Марьянка. Там за сутки зафиксирован 21 российский штурм. Наши Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах сел Новомихайловка – больше всего, Победа, Георгиевка, а также города Красногоровка. Вчера россияне пытались там прорвать оборону при поддержке танков из танкового полка, который пришел им на подкрепление, но это было безрезультатно", – сообщил спикер ОСГВ "Таврия".

Что происходит в районе Новомихайловки: смотрите на карте

Какая ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях

Также горячим остается Авдеевское направление. За сутки 11 марта украинские защитники отбили там 16 атак россиян – в районах сел Бердычи, Орловка, Тоненькое, а также Первомайское и Невельское. В то же время на Запорожском – 7 вражеских штурмов.

Говорится уже не только о Работинском выступе. По словам Лиховия, последние дни россияне наступают там будто по инерции, потому что там наступательный потенциал их истощился. Задача срезать Работинский выступ до сих пор стоит перед оккупантами, но их действия там не имеют успеха.

Кроме того, россияне хотят вернуть территория Времевского выступа, которую Украина вернула во время летней кампании. Там враг проводит пешие штурмы после длительного затишья, которые также не имеют успеха и враг несет значительные потери. За прошедшие сутки:

420 человек убитыми и ранеными;

6 боевых бронемашин;

6 артиллерийских систем;

1 средство противовоздушной обороны;

24 автомобиля;

328 БПЛА различных типов;

1 ЗРК "Стрела-10".

Это хороший улов. Уничтожен еще один зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2". Еще один был уничтожен позавчера (10 марта – 24 Канал),

– сообщил Лиховий.

Также Силы обороны поразили пять складов боеприпасов, один склад топливно-мастильных материалов и два вражеских блиндажа.

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